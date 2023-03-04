الزراعة: مصر خالية من أمراض عديدة.. ونقدم حملات التطعيم الثابتة والمتحركة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تطلق أكثر من حملة خلال العام لتطعيم المواشي وتحصينها ضد الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بتكثيف الحملات أكثر من قبل، وذلك لرفع مستوى المناعة لدى الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي” الفضائية في برنامج “8 الصبح"، أن الوزارة تقوم بحملات في البيوت وتتواصل مع العائلات من خلال حملات متحركة، بالإضافة إلى الحملات الثابتة في جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، والتي تمكن المربين من تلقي التطعيم للماشية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حمى الوادي المتصدع غير موجودة في مصر، لكن الوزارة تقدم حملات التطعيم من جانب الوقاية، بالإضافة إلى أن التطعيم الخاص بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يساعد في رفع مستوى المناعة لدى الماشية ويحافظ على رؤوس الماشية، ويجنب المربي الخسائر الأقتصادية على الرغم من خلو مصر من هذه الأمراض.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ برنامج الترقيم، والذي يساعد في الحفاظ على الثروة الحيوانية ويقدم التأمين على رؤوس الماشية للمربين، وحفظ رأس المال بالنسبة للفلاح أو المربي حتى لو تعرض لمشكلة أثناء التربية تقوم الوزارة بتعويضه.

وتابع: “بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتوفير الأعلاف للتيسير على المربين، وعملت على توفير عدد من الأطباء البيطريين في المجازر وتكثيف عمليات المراقبة على المحلات للتأكد من جودة المنتجات الخاصة باللحوم بأنواعها، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية”.