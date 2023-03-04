إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

أصيب ٨ اشخاص بإصابات متنوعة ، في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة.



تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء باقليم القناة، يفيد إصابة ٨ أشخاص في حادث تصادم سياره رقم 1224/ن ف ملاكي وآخري ميكروباص رقم سياره رقم 4562/ ص ع ب.



تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصابين الي مستشفي ابو خليفة لتلقي الإسعافات الأولية.



وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتوليد التحقيق، كما تم رفع السيارة وفتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

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