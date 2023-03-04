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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

من 1100 لـ 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.. هديا الرئيس للفريق الطبي

الاطباء
الاطباء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 
 

وأوضح وزير المالية  أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وزير المالية : 14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا

 وقال وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه. 

 المالية توضح الفئات وتوزيع مبلغ الزيادة 

فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا

مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية

مضاعفة حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ

٣٠٠ جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف

٣٠٠ جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

المالية مبلغ الزيادة المهن الطبية نوبتجيات الستر حافز الازهر الشريف

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