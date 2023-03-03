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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين : قرارات الرئيس السيسي استثنائية وعظيمة.. وفي كل التحديات كان إلى جانب البسطاء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب القرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وقال أبو العينين إن الرئيس السيسي، في كل التحديات كان دائما إلي جانب البسطاء .. في كل الأزمات والصعاب كان واحدًا منهم يشعر بمعاناتهم وما يعيشونه من ضغوط وغلاء يشهده العالم.

وقال إن قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات.

وأضاف أبو العينين أنها قرارات استثنائية عظيمة أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين بأن الرئيس إلي جانبهم ومعهم يشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.

وقال وكيل مجلس النواب إن هذه القرارات تهدف إلى تحسين شبكة الضمان الإجتماعى وزيادة دخل المواطنين بهدف الحفاظ على مستوي أفضل للمعيشة الكريمة فى مصر.

وأضاف أن كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بالمنيا مع أهلنا بالصعيد جاءت بسيطة وكاشفة وحملت رسائل طمأنة وأمل نحو المستقبل .. كل التحية والتقدير للرئيس والأب والإنسان الذي ينحاز وينتصر للمواطن ويؤمن حياة كريمة لشعب يستحق الكثير .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

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