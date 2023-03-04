خبير: تقارير علمية تشير إلى زيادة حدة التقلبات الجوية مستقبلا

قال صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية، إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حذرت من التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ، متابعا: هناك تقارير علمية تشير إلى زيادة حدة الأحداث الجوية نتيجة زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية.



وأضاف "صابر عثمان" خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن تلك التغيرات تسببت في حدوث فيضانات في أماكن وجفاف في مكان آخر، منوها بأن تلك التغيرات ستتسبب في حدوث خلل في كافة النظم البيئية والطبيعية.



وأكمل: سيكون هناك نقص في الغذاء، بالإضافة إلى انتشار العديد من الفيروسات، التي تصيب الإنسان والحيوان، مشددا على أن جفاف قارة أوروبا دليل على حدوث خلل واضح في المناخ.



ولفت إلى أن هناك احتمالية لـ تكرار العديد من الأحداث الطبيعية المؤسفة، مثل الفيضانات والموجات الحارة الشديدة.

