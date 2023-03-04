اغتيال مسؤول كبير و5 أشخاص آخرين في الفلبين برصاص مسلحين والرئيس يعلق

لقي حاكم إقليم في وسط الفلبين مصرعه، مع 5 أشخاص آخرين، برصاص مسلحين مجهولين، اليوم السبت، حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، عن أرملته ومسؤولين، في أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين في البلاد.

وذكرت الشرطة في الفلبين، أن مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا أطلقوا النار على حاكم "نيجروس الشرقية" و5 مدنيين، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال لقاء زعيم الإقليم بالقرويين في منزله وسط الفلبين، حيث ترجل ما لا يقل عن 6 رجال مسلحين ببنادق هجومية ويرتدون سترات عسكرية مموهة وسترات واقية من الرصاص من ثلاث سيارات دفع رباعي وفتحوا النار على حاكم "نيجروس الشرقية" رويل ديجامو، فأصابوه هو وخمسة أشخاص آخرين على الأقل أمام منزله في مدينة بامبلونا.

وأوضحت الشرطة الفلبينية أنها تبحث عن عشرة مشتبه بهم بينهم ستة مسلحين.

من جانبه، أدان الرئيس فرديناند ماركوس جونيور الهجوم، حيث تجمع القرويون أمام منزل ديجامو لطلب المساعدة الطبية وغيرها.

وقال ماركوس في بيان "حكومتي لن تهدأ حتى نقدم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة للعدالة".

وأضاف أن السلطات جمعت "الكثير من المعلومات ولديها الآن اتجاه واضح حول كيفية المضي قدما في تقديم من يقف وراء هذا القتل إلى العدالة".

وخاطب ماركوس القتلة قائلًا: "سنجدكم. إذا استسلمتم الآن فسيكون خياركم الأفضل".