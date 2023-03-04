34 مليون يورو .. تعهّد من رئيس فرنسا بشأن شرق الكونغو

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت بتقديم 34 مليون يورو (36 مليون دولار) كمساعدات لمنطقة شرق الكونغو المنكوبة بالصراع ، وقال إن أي طرف يسعى لعرقلة جهود السلام هناك يجب أن يواجه عقوبات.

كان ماكرون يتحدث خلال زيارة رسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث أثارت تصورات الدعم الفرنسي لرواندا المجاورة مشاعر معادية للفرنسيين في الوقت الذي تخوض فيه المناطق الشرقية هجومًا شنته حركة 23 مارس المتمردة التي تتهم الكونغو رواندا بدعمها. رواندا تنفي ذلك.

وسبق أن انضمت فرنسا إلى الأمم المتحدة والكونغو ودول أخرى في اتهام رواندا بدعم حركة 23 مارس ، لكن طُلب من ماكرون خلال مؤتمر صحفي في كينشاسا إدانة رواندا بشدة.

وقال ماكرون: 'لقد كنت واضحًا جدًا بشأن إدانة حركة 23 مارس وأولئك الذين يدعمونها'.

وفشلت حتى الآن عملية سلام توسطت فيها القوى الإقليمية في أنجولا في نوفمبر تشرين الثاني في إنهاء القتال ، لكن ماكرون قال إنه يثق بالخطة.

وقال دون أن يسمي أي طرف بعينه 'إذا لم يحترموا ذلك ، فعندئذ نعم يمكن أن تكون هناك عقوبات'.

شهدت الكونغو عدة احتجاجات على نطاق صغير قبل زيارة ماكرون - وهي علامات على المشاعر المعادية لفرنسا في أجزاء من إفريقيا الفرنكوفونية التي يسعى إلى تبديدها في هذه الجولة حيث حدد رؤية لشكل جديد من الشراكة مع القارة.