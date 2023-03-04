فرنسا تترقب مظاهرات غير مسبوقة لـ شل حركة البلاد

في تحرك هو السادس من نوعه، يسعى الاتحاد النقابي في فرنسا إلى حشد مظاهرات "ضخمة" و"غير مسبوقة".

الإضراب الذي سيطال كل القطاعات الحيوية في البلاد، مرتقب يوم 7 مارس المقبل، ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، الذي يتضمن تمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما. وهو المشروع الذي يلقى اعتراضا من الرأي العام.

وسيطال الإضراب عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران. ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين من يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.

وفي هذا السياق، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران، خفض جدول رحلاتهم، أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين، بنسبة 20 ٪ في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات مراقبي الحركة الجوية.

وقالت ماريليس ليون، نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي. تي). "نحن متحدون وفي 7 مارس لشل نشاط البلاد"، "هذا يتم بتعبئة غير مسبوقة لـ 7 مارس، وأنا أعول عليكم لجعله يوما لا ينسى".

وتدعو "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي.جي.تي) إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتبارا من يوم غد.

وتعول النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في المظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية.

وكشف معهد "أوديكسا" لسبر الآراء لصالح مجلة "شلانج" قبل أيام، أن "80% من الفرنسيين ضد مشروع تمديد سن التقاعد إلى 64 عاما و83% ضد 65 عاما".