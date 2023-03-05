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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 : بدء عمل تجاري

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يمتلك شخصية جذابة وعاطفية، يحب التعامل مع الأشخاص الجديدة للتعرف على ثقافات مختلفة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 : تصل لأهدافك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، لقد باركتك النجوم بالازدهار في العمل مع وصول حياتك المهنية إلى ذروتها، ستكون الأمور في عائلتك هادئة تمامًا، قد ترحب بالأخبار السارة بأذرع مفتوحة، قد لا تكون صحة كبار السن مصدر قلق، من الناحية الصحية، فقد ثبت أن التغيير في عاداتك الغذائية مفيد جدًا، يبدو أن المال مستقر تمامًا.

توقعات برج الحمل مهنيا

يتم التعرف على تفانيك وتصميمك من قبل كبار السن، أولئك الذين يفكرون في بدء عمل تجاري، يمكنهم التفكير في بدء العملية.

توقعات برج الحمل صحيا

قد تشعر بالنشاط والحيوية اليوم لأن التغيير في عاداتك الغذائية ينعكس عليك جيدًا، يُنصح بشدة بتجنب أي أطعمة معدية حيث قد تصاب بعدوى في المعدة بسببها.

برج الحمل اليوم عاطفيا

من المرجح أن يشعر الأزواج الذين تربطهم علاقة طويلة الأمد بالملل لكن تذكر أنه من مسؤوليتك الحفاظ على العلاقة معًا، قد لا يجد الشباب الذين يبحثون عن الحب أي حظ اليوم ولكن من الجيد أن يظلوا متفائلين.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد ترحب ببعض الأخبار الجيدة، من المرجح أن تضع إنجازات الشاب البسمة على وجوهك، إذا كنت تفكر في تنظيم الأسرة الآن فقد يكون الوقت المناسب للقيام بذلك

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