حبس شخصين سرقا كمية من الأسلاك الكهربائية بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من موقع بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف ، وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية متحصلات عملية سرقة بالتجمع الأول.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف) ، وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية .

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات بقصد بيعها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.