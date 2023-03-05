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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا كمية من الأسلاك الكهربائية بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من موقع بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف ، وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية متحصلات عملية سرقة بالتجمع الأول.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف) ، وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية .

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات بقصد بيعها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين القاهرة الجديدة سرقة الأسلاك الكهربائية التجمع الاول القاهرة

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