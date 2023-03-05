حبس شخص سرق أجهزة كهربائية من داخل شقة بشبرا

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

تبلغ لقسم شرطة شبرا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) تم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (مالك مخزن خردة- كائن بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.