عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق أجهزة كهربائية من داخل شقة بشبرا

حبس
حبس

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

تبلغ لقسم شرطة شبرا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) تم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (مالك مخزن خردة- كائن بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص شبرا سرقة اجهزة كهربائية سرقة اجهزة كهربائية شقة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

موضوعات متعلقة

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالقاهرة

غزّه في قلبه .. العربي خلّص على صلاح غدر في إمبابة |فيديو

بتقبض بالدولار.. إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» للمحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجور

فاكرينه غني.. تفاصيل اختطاف صاحب شركة وطلب 5 ملايين جنيه فدية

حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة والنقد الأجنبي بالقاهرة

حبس نصاب أقنع المواطنين بقدرته على تخفيض المخالفات المرورية

سقوط عصابة سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات بالدرب الأحمر في القاهرة

حبس عاطل تخصص في سرقة قطع غيار السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

بديلة زحمة المواصلات.. لانسر كريستالة بـ 100 ألف جنيه| صور

أخبار الفن.. وفاة شريفة فاضل وموعد جنازتها وآخر صورة لها مع ابنها الشهيد

احذر التسول بالأماكن السياحية.. غرامة 10 آلاف جنيه في انتظارك

سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

أهم الأخبار.. ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل.. حورية فرغلي تبحث عن فرصة عمل

ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ