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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس العامة للثقافة يستعرض مشروع ابدأ حلمك وأهل مصر أمام الشيوخ

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة

استعرض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة، دور الهيئة التي  منوط بها نقل الثقافة وتنشيط الحركة الثقافية في المحافظات وتنمية الوعي الجماهيري، وتنمية النابهين والموهوبين. 

وقال عطوة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، إن الهيئة رعت مشروع "ابدأ حلمك" وهو نشاط مسرحي يستهدف تدريب شباب الفنانين في الاقاليم على الفنون والأداء، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تخرج منها 148 شاب وفتاة في محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، وتخرج من المرحلة الثانية 198 شاب وفتاة في محافزات بني سويف وبورسعيد والجيزة وكفر الشيخ وأوضح اعتماد الخريجين كفرق نوعية مسرحية داخل المحافظة. 

وأوضح خلال رده على طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس باهر غازي، وأكثر من 20 عضوًا آخرين بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الاساسية لبناء الإنسان المصري، أن وجود مشروعات ثقافية موازية لمشروع حياة كريمة، في 122 قرية بواقع 3216 فعالية، بخلاف مشروع أهل مصر كمشروع  نتبناه الدولة للتنمية الثقافية تستهدف الشباب والأطفال والفتيات.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة الثقافة الحركة الثقافية الموهوبين

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