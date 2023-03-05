أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة..تصريحات صادمة من إحدى ضحايا "هوج بول"

كشف تقرير أذاعته فضائية “العربية”، عن تصريحات واحدة من ضحايا “هوج بول”، قائلة "أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة ورحت جيبت الـ 12 ألف جنيه "قرض" وبعت تليفون اخويا الصغير اللي لسة جايبة جديد، ودخلت ناس معايا بالفلوس الثانية وقلتلهم هديكم الفلوس الضعف وهقسم الفلوس ما بيني وبينكم ومضيت على نفسي"

وفجأة 3 أيام بس والبرنامج قفل والفلوس راحت وأنا مش عارفة ومش مصدقة اللي حصل".

الشبكة الأإجرامية التي نهبت عشرات المصريين بدعوى منحهم أرباحا مقابل إستثمار أموالهم عبر منصة إلكترونية تدعى "هوج بول"

19 مليون جنيه هي حصيلة عملية النصب، فالداخلية المصرية قبضت على أفراد العصابة بعد ساعات من هروبهم

التحقيق مع 29 متهما

الداخلية أجرت التحقيق مع 29 متهما، 13 منهم يحملون جنسيات أجنبية، واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي يستهدف راغبي تحقيق المكاسب السريعة والإستيلاء على أموالهم عن طريق أكثر من 1000 محفظة إلكترونية لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج الإنترنت