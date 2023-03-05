خبير أمن معلومات: لا تدفع أموالك بجهة غير معلومة واحذر النصب الإلكتروني

أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هناك العديد من الوقائع، حول تطبيق "هوج بول"، مشيرا إلى أن هذا التطبيق، هو نوع من أنواع الدعاية لاستقطاب الضحايا، والتي تظهر من خلال إعلانات السوشيال ميديا.



وقال وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن "فكرة "الهوج بول" يعمل على تقديم أرباح، في البداية فقط، ولكن بعد ذلك، يتم النصب على المواطنين، مؤكدا أن الدعاية التي يتم ترويجها، طريقة للنصب.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن البعض متخيل أنه يمكن أن يتم الربح السريع من خلال منصات ومواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعي، وهو أمر خطير، لذا قد يتم إستغلال تلك المواقع في النصب.

تطبيقات أخرى للنصب على المواطنين

وقدم وليد حجاج نصائحه للمواطنين، قائلا "لا تدفع أموالك بجهة غير معلومة، لأنه يشكل مخاطر عليك وقد يكون على الوطن، لذا لا بد من التعامل مع الجهات المعلومة، مؤكدا أن هناك تخطيط لوجود تطبيقات أخرى للنصب على المواطنين، لذا يجب الحرص.