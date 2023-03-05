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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد واقعة هوج بول.. نصائح هامة لتفادي النصب الإلكتروني

صدى البلد

كشف المهندس وليد حجاج، استشاري أمن المعلومات، عن تفاصيل جديدة حول واقعة تطبيق هوج بول، وتفاصيل جديدة  حول النصب الإلكتروني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور": "نفس الواقعة تتكرر من أول فكرة المستريح والرمال البيضاء ولكن الاختلاف في فكرة الوسيلة واستحداث وسائل لجمع الأموال عبر الوسائل التكنولوجية.

وأشار إلي أن تطبيق هوج بول يقوم على فكرة التعدين وهذا مجرم في مصر وهناك آليات لمنعه، مشيرًا إلى أنه قائم بعمل إعلان مدفوع عن أي منصة وتوجهه لكل المهتمين بمثل هذا الأمر.

وأضاف: “الوقوع تحت طائلة النصب من خلال هذه المنصات ليس له علاقة بالتعليم أو المناصب، وهذه المنصة تعتمد على جذب الطماعين ومن يبحثون عن الثراء السريع بطرح قيم منخفضة للاشتراك والحصول على مكسب يطمعك ولكن في النهاية أنزل اشتراكات عالية وأجمع مبالغ كبيرة من الأموال وأغلق التطبيق وامشي”.

90 دقيقة امن المعلومات المنصات قناة المحور المعلومات التعليم

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بعد واقعة هوج بول.. نصائح هامة لتفادي النصب الإلكتروني

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