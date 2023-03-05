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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية يشدد علي رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد ، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة عدد 31 كشاف وإنارتهم بشارع ابن الصائغ ، مصطفى باشا العرب ، بيبرس ، تحمير الجمرك القديم ، الفهري ،  الاشرف ، الشمرلي ، الواسطي ، السخاوي ، عبد المنعم ، الغزالي ، محمد عبده ، سيدي عماد،  زاويه حسين نصر،  حاره امين وابن العربي ، وحاره كاظم فضلا عن تغيير عدد 12 كشاف ليد بشارع باب الكراستة ،ابن الصائغ ، عبد المنعم ، فرنسا ، بحري بك ، جلال رمضان ، حاره الطائف والقصاص ، حاره الفهري.

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وقام حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم صيانه كشافات الإنارة وتركيب عدد 40 ذراع بشارع السفن وعدد 20 ذراع بمنطقة الناصرية بالإضافة إلى صيانة الكشافات بنجع رسلان بحرى وربط عدد ٣ برشمنات.

وواصل حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة الكشافات بمنطقة مربع الورش وعزبة التمير و خلف شارع جمعيه سيدي مسعود ومراجعه وصلات أعمدة الإنارة و إنارة عدد 28 كشاف صوديوم وربط عدد 5 مسافه شبكه مقطوعة وعدد 6 وصلات كشاف وإصلاح عطل بكابل غرفه أرضي وإنارة جميع الكشافات.

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت شارع الملك حفني السياحي قبلي، شارع المحافظة بالحرمين ، مساكن الإسكان الصناعي طوسون الجمهورية ، المعز ، الانبا كيرلس حيث تم صيانة و إنارة عدد 34 عامود ليد و 10 أعمدة صوديوم فضلا عن إصلاح وإنارة 5 كشافات ليد ، و4 كشافات صوديوم بالإضافة إلى إصلاح غرف التفتيش وكذلك تركيب 2 مجموعة صوديوم وتركيب  100م كابل ترمو بلاستيك.

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