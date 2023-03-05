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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وانخفاض الرؤية

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وتوزيعات خرائط الطقس، تشير إلى استمرار تأثير الرياح الجنوبية الحارة والجافة المثارة للرمال والأتربة علي شرق البلاد حتي القاهرة، حيث تعمل على إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية علي شمال الصعيد والقاهرة وسيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأقمار الصناعية تشير إلى تكون الأتربة والرمال علي بعض المناطق من شمال الصعيد، وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية. 

وأضافت أنه من المتوقع، أن تتحسن الأجواء خلال الساعات القادمة، في الوقت نفسه تشهد مناطق السواحل الغربية طقسا معتدلا، ودرجات حرارة تصل نحو 20 درجة تحت تأثير رياح شمالية.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية الأفقية ستكون على الطرق بمناطق القاهرة الكبرى 2000 متر، وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وسجلت محطات الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، علي بعض محافظات الجمهورية،كالتالي:

القاهره الكبرى ٣٢ درجه مئوية
اسكندريه ٢٦ درجة مئوية 
اسماعيليه ٣١ درجة مئوية 
بورسعيد ٢٥ درجة مئوية 
شرم الشيخ ٣٥ درجة مئوية 
الغردقه ٣٢ درجة مئوية 
أسيوط ٣٦ درجة مئوية 
المنيا ٣٥ درجة مئوية 
الأقصر ٣٤ درجة مئوية 
اسوان ٣٥ درجة مئوية

الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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