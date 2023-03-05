معتدلة معظم الأيام.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية كانت ذروتها اليوم، وغدا ستنخفض الدرجات بحوالي 10 درجات، ناصحة بعدم تخفيف الملابس لاستمرارنا في فصل الشتاء.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا ما زلنا في فترة تقلبات جوية مستمرة لمدة أسبوع أو تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، كما أن سرعة الرياح والأتربة ستقل ابتداء من الغد.

رمضان السنة دي سيبدأ مع بداية الربيع 23 مارس

وعن حالة الجو في رمضان، ردت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قائلة: "رمضان السنة دي سيبدأ مع بداية الربيع 23 مارس، ودائما أول فصل في الربيع تكون درجات الحرارة معتدلة، وتتخلله تقلبات جوية قد تكون أمطارا أو ارتفاعا في درجات الحرارة ولكن معظم الأيام ستكون معتدلة في رمضان".