لمواجهة الجماعات الإسلامية.. ميلي يؤكد أهمية الوجود الأمريكي في سوريا والعراق

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي زيارة نادرة وغير معلنة لسوريا في نهاية الأسبوع.

وأكد خلال تلك الزيارة، على أهمية الوجود الأمريكي في الدولة التي مزقتها الحرب.

التقى ميلي بالجنود، في زيارة لقاعدة للجيش في شمال شرق سوريا، وقيّم جهود الجيش الأمريكي لمنع عودة ظهور الدولة الإسلامية في البلاد، التي كانت ذات يوم تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من سوريا والعراق. حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أنه حتى مع سقوط الخلافة الجغرافية للتنظيم في عام 2019، لا تزال هناك جيوب للتنظيم تخيم في مناطق نائية.

وتابع ميلي، "إن الوجود الأمريكي في سوريا، والذي يتضمن نشر حوالي 900 جندي، مرتبط بشكل مباشر بأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وقال ميلي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان نشر القوات في سوريا يستحق المخاطرة، "إذا كنت تعتقد أن هذا مهم، فإن الجواب هو" نعم ". "لذلك أعتقد أن هزيمة دائمة لداعش والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، أعتقد أن هذه مهام مهمة يمكن القيام بها."

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن المجموعة قد تظهر مرة أخرى كتهديد رئيسي في التأكيد على أهمية الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.