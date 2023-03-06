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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة 14 من شعبان.. 18 كلمة تبدل همومك سعادة وضيقك بفرج

دعاء ليلة 14 من شعبان
دعاء ليلة 14 من شعبان

لاشك أنه ينبغي علينا في هذا الوقت رفع أيدينا إلى السماء والتوجه إلى الله تعالى مرددين     دعاء ليلة 14 من شعبان، والذي يعد من الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الرابع عشر من شعبان، هي ليلة اليوم الثاني من الأيام البيض من شعبان، ومن ثم فإن دعاء ليلة 14 من شعبان هو بوابة الفرج والنجاة من كروب الدنيا ومصائبها ، التي لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

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دعاء ليلة 14 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، يعد من الأدعية المستجابة، والعبادات المستحبة في ذلك الوقت، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان،  منوهة بأن الأمر في دعاء ليلة 14 من شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الرابع عشر من شهر شعبان: « اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا، وارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب».

 

دعاء ليلة 14 شعبان 

  1. يا سابغ النِعم، ويا دافع النِقم، ويا فارج الغَم، ويا كاشف الظُلم، ويا أعدل من حَكَم، ويا حسيب من ظَلَم، ويا أول بلا بداية، ويا آخِر بلا نهاية، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.
  2. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة.
  3. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.
  4. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.
  5. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.
  6. اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
  7. اللهم اجبر كسر قلبي، جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.
  8. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا.
  9. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
  10. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.
  11. ربي لا تكلني إلى أحد ، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد .
  12. يا من إليه المستند ، وعليه المعتمد , وهو الواحد الفرد الصمد ، لا شريك له ولا ولد ، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد.
  13. إِلـهي عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضاقَتِ الأرضُ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ، واَنْتَ الْمُسْتَعانُ، وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكى، وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ والرَّخاءِ.
  14. اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اُولِي الأمْرِ الَّذينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا فَرَجًا عاجِلًا قَريبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ يا أرحم الراحمين.
  15. اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن.
  16. اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
  17. ادعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.
  18. اللهم إني اسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
  19. اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب .
  20. اللهم اسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.
  21. اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.
  22. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
  23. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأبعد عنا الفقر.
  24. اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك، و أبتلى بحمد من أعطاني و أفتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إنك على‏ كل شيء قدير.
  25. اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي، إلا أذهب الله همه و حزنه، و أبدله مكانه فرجًا.
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