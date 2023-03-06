دعاء ليلة 14 من شعبان.. 18 كلمة تبدل همومك سعادة وضيقك بفرج

لاشك أنه ينبغي علينا في هذا الوقت رفع أيدينا إلى السماء والتوجه إلى الله تعالى مرددين دعاء ليلة 14 من شعبان، والذي يعد من الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الرابع عشر من شعبان، هي ليلة اليوم الثاني من الأيام البيض من شعبان، ومن ثم فإن دعاء ليلة 14 من شعبان هو بوابة الفرج والنجاة من كروب الدنيا ومصائبها ، التي لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

دعاء ليلة 14 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، يعد من الأدعية المستجابة، والعبادات المستحبة في ذلك الوقت، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان، منوهة بأن الأمر في دعاء ليلة 14 من شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الرابع عشر من شهر شعبان: « اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا، وارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب».

دعاء ليلة 14 شعبان