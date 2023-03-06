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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح أسبوع المرأة للبيئة المستدامة بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب جمهورية مصر العربية بالقاهرة، عدد من الفعاليات خلال شهر المرأة مارس، وتنطلق الفعاليات اعتبارًا من اليوم الاثنين تحت عنوان "أسبوع المرأة للبيئة المستدامة".

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وتتضمن الفعاليات عدد من ورش العمل التي تعقد بمقر مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى قصر خديجة بالقاهرة وأيضًا عدد من ورش العمل التي تنظمها مكتبة الإسكندرية في مقرات خارجية مختلفة بالتعاون مع محافظة بالإسكندرية. 

 

وتتناول ورش العمل عدد من الموضوعات مثل مبادئ التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، والتعريف بأهمية المبادرات المستدامة وإنتاج أفكار جديدة لمشاريع خضراء وزراعة الأسطح والصناعات الزراعية الصغيرة والتركيز على اهتمام المرأة بصحتها من خلال تسليط الضوء على أهم المبادرات والخدمات الصحية المقدمة لها. 


كما تضم فعاليات هذا الأسبوع مؤتمرًا بعنوان "المرأة والبيئة المستدامة" في الفترة من 8-9 مارس 2023. وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين والمعنيين بشؤون المرأة والبيئة وبمشاركة عدد كبير من طالبات وحديثات التخرج من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية. 


وتأتى هذه الفعاليات إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية الدور التنويري والثقافي الذي تلعبه؛ واستكمالًا للجهود المجتمعية والسياسية التي تتبناها الدولة المصرية في مجالي دعم وتمكين المرأة وأيضًا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية القضايا التي تناقشها الفعاليات والبرامج التدريبية وفتح آفاق وسبل جديدة لمعالجة المشاكل المجتمعية الخاصة بالمرأة والبيئة. 

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