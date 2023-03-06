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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب بالاتحاد الإنجليزي يكشف تفاصيل تحطيم صلاح للأرقام القياسية.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد إبراهيم هلهول، مدرب بالإتحاد الإنجليزي، أننا عشنا بالأمس ليلة سعيدة، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه محمد صلاح بالأمس، وقيادته فريق ليفربول لتحقيق فوز تاريخي على مانشتسر يونايتد بسباعية نظيفة.

وقال إبراهيم هلهول، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن محمد صلاح نجح في أن يحفر اسمه بحروف من ذهب، واستطاع أن يحط أرقام قياسية لأساطير انجلترا وليفربول، روبي فاولر، ووصل إلى 129 هدفا في 205 مباريات.

وتابع المدرب بالإتحاد الإنجليزي، أن محمد صلاح في قمة تركيزه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه أتمنى من الجميع أن ينظر إلى تجربة محمد صلاح القوية، حتى استطاع أن يحقق هذا الإنجاز.

واحد من أساطير ليفربول.

وأشار إبراهيم هلهول إلى أن النجم  ألان شيرار، أشاد بمستوى محمد صلاح، وأكد أن صلاح يضيف متعة للدوري الإنجليزي، واستطاع أن يكون واحد من أساطير ليفربول.

لإتحاد الإنجليزي محمد صلاح ليفربول روبي فاولر مستوى محمد صلاح

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