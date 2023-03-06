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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل غير متوقع من لاعبي ليفربول تجاه محمد صلاح بعد سباعية اليومايند

صدى البلد

حرص لاعبو ليفربول على الاحتفال، بنجم وهداف الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، وذلك عقب اكتساح الريدز نظيره مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الي جمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، مساء أمس الأحد، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من عمر النسخة الحالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله لاعبو الريدز، وبعض أفراد الطاقم الفني أثناء قيامهم بالاحتفال على طريقتهم الخاصة والطريفة بـ محمد صلاح، عقب الأداء الكبير الذي قدمه صاحب الـ30 عاما مع الفريق خلال تلك المواجهة، والذي توّج بتحقيقه إنجازا تاريخيا فريدا باعتلائه صدارة الهدافين التاريخيين للريدز.

 

وحطم محمد صلاح رقم النجم الإنجليزي السابق روبي فاولر مع الريدز، حيث أصبح المصري هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل ثنائية وصناعة مثلهما في انتصار ليفربول التاريخي على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد.

الفيديو من هنا…

 

الدوري الإنجليزي محمد صلاح التواصل الاجتماعي الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج ليفربول

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