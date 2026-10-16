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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد عبد السلام ينقل خبرته المسرحية إلى المواهب الشابة بمهرجان آفاق مسرحية

خالد عبد السلام
خالد عبد السلام
أ ش أ

تنظم إدارة مهرجان "آفاق مسرحية" في دورته الثانية عشرة لعام 2026، يوم الخميس المقبل الموافق 22 أكتوبر، ورشة متخصصة بعنوان "فن الإلقاء"، يقدمها الفنان ومدرب الإلقاء خالد عبد السلام، لتمنح عشاق التمثيل وفنون الأداء تجربة تدريبية احترافية تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، وذلك ضمن مسار الورش المتخصصة بالمهرجان، المقام تحت الرئاسة الشرفية للفنان الكبير محمد صبحي، ويحمل اسم نجم الكوميديا الراحل إسماعيل يس، برعاية مؤسس وأمين عام المهرجان المخرج هشام السنباطي.

وتقام الورشة في تمام الساعة الخامسة مساء بمركز آفاق للفنون (Studio AfaQ)، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2026.

وتستند الورشة إلى فلسفة يؤمن بها عبد السلام، مفادها أن «الإلقاء علم وفن، والصدق يساوي جمال، كن صادقا تكن جميلا»، انطلاقا من القاعدة التي تلخص جوهر الأداء المؤثر: «ما خرج من القلب وصل إلى القلب»، تأكيدا لأهمية الصوت باعتباره أحد أبرز أدوات الممثل وأكثرها تأثيرا في المتلقي.

وتعتمد الورشة على منهج علمي متكامل يمزج بين الجانب النظري والتدريبات الصوتية والتطبيقات العملية، إذ يتناول الجانب النظري القواعد العلمية لفن الإلقاء، فيما يركز التدريب على الجهاز الصوتي وسبل استخدامه بصورة صحيحة، والتعرف على مخارج الأصوات والحروف والتدرب عليها لتحقيق النطق السليم.

كما تشمل المحاور التدريبية مهارات التلوين الصوتي واستخدام الطبقات المختلفة بما يخدم طبيعة الأداء، إلى جانب التنفس الإلقائي وكسر الخجل، والتدريب على "براعة الاستهلال" و"براعة الوقف"، بما يسهم في تنمية القدرات الصوتية وتعزيز الحضور المسرحي.

وتولي الورشة اهتماما بالتحليل الدرامي والجهاز الروحي للممثل، من خلال فهم النص واكتشاف ما بين السطور قبل النطق به، استنادا إلى مبدأ «لا تقل ما لا تفهم»، فضلا عن تدريبات تستهدف الوصول إلى حالة من الصدق الفني، وتطبيق المهارات المكتسبة على مقطوعات أدبية ومشاهد مسرحية مناسبة.

ويعد خالد عبد السلام ممثلا ومخرجا مصريا، وأحد نجوم المسرح القومي، ويتميز ببصمته الصوتية واللغوية، كما يمتلك رصيدا من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والمسرحية، لا سيما في المجالات التاريخية والدينية والتراثية. ويبرز اسمه أيضا بين المتخصصين في تدريب الإلقاء المسرحي واللغة العربية، إذ سبق له تدريس الإلقاء بمركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم ومعهد الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب تقديم عشرات الورش التدريبية في المراكز الثقافية والمهرجانات الفنية.

وتأتي الورشة في إطار حرص إدارة مهرجان "آفاق مسرحية" على إتاحة فرص تدريب احترافية للشباب وعشاق المسرح، بإشراف متخصصين وأكاديميين، بما يدعم إعداد ممثل متكامل يمتلك الوعي بأدواته الفنية والقدرة على توظيفها في الأداء المسرحي.

آفاق مسرحية خالد عبد السلام محمد صبحي

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