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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يقود تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإسباني ألبرت كابياس، المدير الفني لفريق ميتيلاند، عن تشكيل فريقه لمواجهة أولبورج في الجولة العشرين لبطولة الدوري الدنماركي.

تشكيل ميتيلاند

وشهد تشكيل ميتيلاند، تواجد المحترف المصري إمام عاشور كأساسي

وضم تشكيل ميتيلاند:

في حراسة المرمى: يوناس لوسل.

خط الدفاع: ثياتشوسن -  دالسجارد - باك - ستيفان جارتنمان.

خط الوسط: مارتينيز - جيجوفيتش- سورنيسن.

خط الهجوم: أولسون - جوستاف إيزاكسن - إمام عاشور

كان إمام عاشور قد سجل هدفًا في أولى مبارياته مع ميتيلاند، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ذهاب الدور الإقصائي ببطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يودع رفقة فريقه البطولة بعد الهزيمة في مباراة الإياب.

كما سجل إمام عاشور هدفًا في انتصار ميتيلاند على فيبورج في الدوري الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك في الميركاتو الشتوي المنقضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وتُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق أولبورج.

ميتيلاند تشكيل ميتيلاند امام عاشور

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