الخطيب يستقبل وفد الاتحادين العربي والمصري للكرة الطائرة.. صور

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد، الذي حرص على زيارة النادي اليوم للإشادة بدور الأهلي في دعم كل التوجهات للاتحادات العربية، والتأكيد أن مؤسسة الأهلي لا يقتصر دورها فقط كنادٍ رياضي بالنسبة إلى الشباب العربي وإنما يمتد إلى كل المجالات.
ضم وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة: الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ورئيس الاتحاد بدولة الكويت، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، والمهندس إبراهيم المقبالي نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد العماني، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير البطولة العربية للأندية، وعبد الله أمين رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي.
حرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم وقميص الأهلي لوفد الاتحاد العربي، كما قام رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بإهداء الكابتن الخطيب درع الاتحاد العربي، وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة داخل النادي، اشتملت على زيارة ملعب التتش وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، وزيارة النصب التذكاري للشهداء.
وقال رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة: «سعداء بالتواجد اليوم، ونقدم خالص الشكر لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادي، وجميع القائمين على لعبة الكرة الطائرة، لدورهم وسعيهم الدائم إلى تطوير اللعبة». كما أشاد بدور الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومساهمته في نجاح البطولة العربية المقامة بمصر.
وأشار الشبيب إلى أنه لفت نظره عند دخول النادي شعار «الأهلي تاريخ.. مبادئ.. تطوير» وأنهم سعداء جدا بالتواجد في هذا الصرح الرياضي.
وأكد الشبيب أن الأهلي دائمًا ما يكون حاضرًا في البطولات سواء العربية أو القارية والعالمية، وأن مشاركة الأهلي تضفي علي أي بطولة القوة والإثارة من خلال القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها، إلى جانب المستوى الفني، وأيضًا وجود الأهلي يمثل في حد ذاته تسويقًا ودعمًا كبيرًا للبطولة العربية، وتم الاتفاق على أن يكون الأهلي مشاركًا في جميع البطولات.
وتطرق الدكتور عبد الهادي الشبيب إلى الحديث عن البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقامة في مصر، قائلًا: «مصر سباقة في إقامة بطولات دولية وعالمية، وليس مستغربًا على مصر استضافة بطولة الاتحاد العربي للكرة الطائرة ونجاحها، لا سيما أن لعبة الكرة الطائرة في مصر تشكل شعبية كبيرة وتم اختيار مصر لتنظيم البطولة وفق معايير ثابتة وراسخة، وهناك بطولات قادمة سيتم تنظيمها في مصر بالتعاون مع كل الجهات المسئولة».