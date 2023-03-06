غرف مظلمة وضرب مبرح.. مفاجأة عن طرق تشريس الكلاب.. فيديو

أكدت شيرين زكي وكيل نقابة البيطريين، أن ظاهرة تشريس الكلاب التي يتم اقتنائها منتشرة منذ فترة.

وقالت شيرين زكي في حوارها مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك انتشار للكلاب الشرسة المجرم اقتنائها ".

وأضافت شيرين زكي:" هناك انتشار لمزارع الكلاب التي تقوم بإنتاج الكلاب الهجينة من أنواع مختلفة ويتم تشريسها في هذه المزارع ".

وتابعت شيرين زكي :" مجموعة من الهواة لا يمتكلون خبرة في التعامل مع الحيوانات ويتم تشريس الكلاب عن طريق وضعهم في غرف مظلمة ويتم ضربهم بقسوة من اجل تشريس الكلاب بطريقة ليست علمية ".

واكملت شيرين زكي :" الكلاب الهجينة الشرسة يتم بيعها بمبالغ مرتفعة، ويُقبل على شرائها المراهقين، وهناك أنواع قد تباع بـ 15 ألف جنيه ".