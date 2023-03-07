نصر "كرستيانو" VS زمالك "زيزو".. نظام البطولة العربية والجوائز| انتظروا مباريات قوية

أُجريت اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية “ البطولة العربية” السعودية 2023.

البطولة ستحمل اسم كأس الملك سلمان، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 34 فريقًا، مُقسمين على دورين، على أن تنطلق المسابقة في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى أغسطس.

البطولة تعرف مشاركة فريقين من مصر، ألا وهما الزمالك بطل الدوري في النسخة السابقة، وطلائع الجيش، الذي احتل المركز الرابع في المسابقة.

نظام البطولة العربية 2023

الدور الأول

يُشارك في الدور الأول 24 فريقًا، تم توزيعهما على 12 مواجهة، بحيث يواجه كل فريق الآخر.

الفرق التي تُشارك في الدور الأول: طلائع الجيش المصري، الجيش الملكي المغربي والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، وأخيرًا فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

يتأهل 12 فريقًا لمرحلة إقصائية ثانية، لتُقام 6 مواجهات، يتأهل عنها 6 فرق، إلى الدور الثاني.

الدور الثاني

وتأهل للدور الثاني 10 فريق بشكل تلقائي، وهم أبطال الدوريات العربية وفقًا لتصنيف “فيفا” لشهر ديسمبر 2022.

وتم توزيع الفرق الـ 10 على 4 مجموعات، لينضم إليهم الست فرق المتأهلين من الدور الأول.

الفرق المُتأهلة للدور الثاني: الزمالك المصري الوداد المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إضافة إلى الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

قرعة البطولة العربية

الدور الأول:

الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي

الصفاقسي التونسي وقطر القطري

البرج اللبناني والوحدة الإماراتي

النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني

المحرق البحريني والسيب العماني

نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني

الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي

المريخ السوداني وتشرين السوري

الهلال السوداني والمنامة البحريني

طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي

فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي

الكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري

وحال تجاوز عقبة الأهلي الليبي، سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة فريقي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، من أجل التأهل للدور الثاني.

الدور الثاني:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، Q3 ( (الهلال السوداني أو المنامة البحريني أو الصفاقسي التونسي أو قطر القطري)، الشرطة العراقي

المجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، Q4 (طلائع الجيش أو أهلي طرابلس أو النهضة العماني أو شباب الخليل الفلسطيني ، الهلال السعودي

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، Q5 (المريخ السوداني أو تشرين السوري أو الشباب السعودي أو القوة الجوية العراقي)، النصر السعودي، Q2 ( فحمان اليمني أو اتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني أو السيب العماني)

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، Q1، (الجيش الملكي أو الاتحاد الليبي أو البرج اللبناني أو الوحدة الإمارتي) Q6 (نواذيبو الموريتاني أو شباب الأردن أو الكويت الكويتي أو شبيبة الساورة الجزائري)

وتُقام مباريات الدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.

جوائز البطولة العربية

ويحصد المُتوج بالبطولة العربية، على مبلغ يُقدر بـ 6 ملايين دولار، فيما يتحصل الوصيف على مبلغ 2.5 مليون دولار.

وتُوج فريق الرجاء المغربي بطلًا للنسخة السابقة لبطولة كأس العرب، بانتصاره على اتحاد جدة السعودي في المباراة النهائية.