أحمد بن نصيب: رونالدو أضاف للكرة السعودية.. والزمالك كفته لا تقل عن النصر

أكد أحمد بن نصيب ، لاعب فريق النصر السعودي السابق، على صعوبة قرعة البطولة العربية للأندية والتي أجريت مساء اليوم وأسفرت عن مواجهة نارية بين العالمي والزمالك.



وتابع أحمد بن نصيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن البطولة العربية في غاية الصعبوة خاصة وأنها تضم أفضل الأندية العربية.

وأوضح بن نصيف إن القرعة أوقعت نادي النصر في مواجهة صعبة مع الزمالك، مضيفا إن الفارس الأبيض، كفتخ لاتقل عن كفة فار نجد.

وتابع :" الجميع سيتابع مباريات البطولة وخاصة النصر لوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لقد أضاف صاروخ ماديرا الكثير للكرة السعودية".

وشدد :" سعيد جدا لتعثر الهلال في مباراته اليوم أمام الفتح وأتمنى أن يواصل النصر مسيرته نحو استعادة لقب الدوري السعودي.