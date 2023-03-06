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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نساء ألبانيا يكتبن تاريخا جديدا لـ كرة القدم

صدى البلد

تحدت إيمانويلا روستا الخطوط الحمراء في بلدها، ألبانيا، وقادها تصميمها إلى أن تصبح أول سيدة تحكم مباريات كرة قدم في الدوري الألباني، متحدية الحواجز في الدولة البلقانية، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين.

تروي الحكمة البالغة 29 عاماً لوكالة فرانس برس "عليك أن تقاتل كي يتم قبولك. عليك تحطيم الجدار الزجاجي".

رغم الشغف الكبير لكرة القدم في ألبانيا، إلا ان اللعبة النسوية لا تزال في بداياتها وبالكاد مر عقدان على انطلاقها: ينضوي راهناً نحو ألفي سيدة تحت لواء الاتحاد الالباني للعبة، مقابل 22 ألف لاعب.

تعمل روستا صباحاً كمدرسة تربية بدنية في مدرسة إلباسان، مسقط رأسها في وسط بلاد يصعب العيش فيها فقط من الرياضة. بعد الظهر، تتدرب مع زملائها الرجال.

لكن منذ عدة سنوات، تطوّرت حقوق السيدات، خصوصاً المتعلمات منهن. اصبحن أكثر عدداً في مناصب المسؤولية، مثل القضاة، رؤساء الجامعات والوزراء: تتألف الحكومة الألبانية راهناً من 70% من النساء.

تهدف روستا إلى قيادة مباريات للرجال في كأس العالم، على غرار الفرنسية ستيفاني فرابار، في سابقة خلال مونديال قطر 2022 الأخير.

بانتظار هذا الحلم، تأمل في قيادة الديربي الألباني الحامي والمنتظر بين تيرانا وبارتيزاني.

ألبانيا كرة القدم الدولة البلقانية الدوري الألباني أول سيدة تحكم مباريات كرة قدم

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