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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع.. والمعادي لوطنه مشاحن

أحمد كريمة
أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فضائل ليلة النصف من شهر شعبان المبارك.

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،:"  ليلة النصف من شعبان طيبة مباركة ".

 

 وتابع احمد كريمة :" ليلة النصف من شعبان  يطلع الله فيها على عباده ويغفر لهم ".

 

 واكمل أحمد كريمة :" شهر شعبان هو شهر رفع الأعمال على الله سبحانه وتعالى، والنبي محمد كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ".

 

 ولفت أحمد كريمة :" الاحتفال الديني والعلمي والفكري بليلة النصف من شعبان مشروع"، مضيفا:" ونقول لمن يعادون أوطانهم إن كل معادي للوطن مشاحن ولن يغفر الله له ".

 

 ولفت أحمد كريمة :" على المتآمر على الوطن أن يتوب ويندم على ما يفعله تجاه وطنه في ليلة النصف من شعبان ".

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