أحمد كريمة: الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع.. والمعادي لوطنه مشاحن

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فضائل ليلة النصف من شهر شعبان المبارك.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،:" ليلة النصف من شعبان طيبة مباركة ".

وتابع احمد كريمة :" ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على عباده ويغفر لهم ".

واكمل أحمد كريمة :" شهر شعبان هو شهر رفع الأعمال على الله سبحانه وتعالى، والنبي محمد كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ".

ولفت أحمد كريمة :" الاحتفال الديني والعلمي والفكري بليلة النصف من شعبان مشروع"، مضيفا:" ونقول لمن يعادون أوطانهم إن كل معادي للوطن مشاحن ولن يغفر الله له ".

ولفت أحمد كريمة :" على المتآمر على الوطن أن يتوب ويندم على ما يفعله تجاه وطنه في ليلة النصف من شعبان ".