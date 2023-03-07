تشغيل عيادة رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة "هبة عارف"، مدير عام الشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن تشغيل عيادة رسم المخ وعيادة تشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده المركزي.

وأوضحت "عارف" أن عيادة رسم المخ تعمل يوميا من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، في حين تعمل عيادة تشخيص وعلاج الصرع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعة الخامسة الى السابعة مساء، مشيرة أن الخدمة يقدمها الدكتور "عبد الرحمن شوقى" استشارى الامراض العصبية.

وأضافت "عارف" أن العيادتين تطبقان نظام الاحالة لطالبي الخدمة من الوحدات الصحية والمستشفيات المختلفة