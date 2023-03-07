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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق ميدوم قرب منطقة المقابر، في مركز الواسطى أقصى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

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تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق قرية ميدوم في مركز الواسطى، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ5 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

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