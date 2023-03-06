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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمسجد عمر بن عبد العزيز

محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، مساء اليوم، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان 1444هـ وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر ببني سويف وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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بدأ الاحتفال، عقب أداء شعائر صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز ، بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف،تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبي "صلى الله عليه وسلم " وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرا إلى أن  تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق، فيما اختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية. 

الاحتفال بليلة النص من شعبان ببني سويف
الاحتفال بليلة النص من شعبان ببني سويف
الأزهر بني سويف محافظ بني سويف القيادات التنفيذية حياة كريمة وزارة الأوقاف نائب محافظ بني سويف محمد هاني مدينة بني سويف مجلس إدارة الإبتهالات الدينية الأوقاف

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