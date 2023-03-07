برلماني: تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس بتحقيق الاكتفاء الذاتي يقضي على ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى هو افضل طريق لمواجهة التحديات والمخاطر التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية وافضل طريق لنسف ظاهرة ارتفاع غالبية أسعار السلع الغذائية وازمة الدولار.

وأشاد " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بحرص الرئيس السيسى على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

وطالب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين .

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الاستمرار فى تحديد الاسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح وقصب السكر والذرة وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الاخرى حتى يقبل المزارع المصرى على زراعتها مؤكداً أن الازمة الحقيقية التى تواجه المزارع المصرى هى عدم تحديد الاسعار المناسبة التى تحقق له هامش ربح مناسب خاصة مع الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى جميع مستلزمات الانتاج الزراعى .

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن ازمة ارتفاع اسعار مختلف السلع واللحوم الحمراء والبيضاء سوف تستمر اذا استمرت أزمة نقص الاعلاف بسبب استيرادها من الخارج مع أن الواقع يؤكد قدرة مصر على انتاجها محلياً بل الاتجاه الى تصديرها اذا تم تحديد الاسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الخاصة بالاعلاف مطالباً من الحكومة وضع خطة عاجلة تتضمن مجموعة من المحاور فى مقدمتها تحديد الاسعار المناسبة التى تتمشى مع الاسعار العالمية والتوسع فى زراعة مساحات كبيرة من الاراضى بالمحاصيل الاستيراتيجية .

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن السياسة الزراعية المصرية تحتاج الى تغييرات جديدة وجذرية ليكون هناك اولوية قصوى للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية للحد من استيراد السلع من الخارج خاصة المتعلقة بالاحتياجات الغذائية الاساسية للمواطنين وفى مقدمتها على سبيل المثال رغيف الخبز والزيوت والمحاصيل الخاصة بعلف الثروة الحيوانية والداجنة خاصة بعد الازمات الكبيرة التى تعرضت لها مصر بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأكد أن ملف توفير العلف الحيواني والداجنى كلف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات مع أن الواقع يؤكد قدرة مصر على انتاج جميع المحاصيل الزراعية الخاصة بتوفير العلف الحيواني والداجنى .

وأضاف أن نجاح مصر فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والاساسية ينقذ مصر من ظاهرة ارتفاع الاسعار وأزمة الدولار مؤكداً أن ما تسببت فيه الازمة المالية العالمية يجب أن يكون حافزاً أمام الحكومة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.