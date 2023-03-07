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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد المنعم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون العرب

صدى البلد

حصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

قدم عبد المنعم أداءً مميزًا للغاية، وكان له بصمة في خطة الدفاع، مما ساهم في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ومواصلة التربع على عرش صدارة بطولة الدوري.

سجل للأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعزز هاني من تقدم الفريق في الدقيقة 22 من كرة حولت مسارها وسكنت شباك المقاولون، ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.
 

محمد عبد المنعم بطولة الدوري الممتاز النادي الأهلي رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقاولون العرب

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