نشرة الفن.. معلومات عن ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور بعد زفافها.. وحقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها معلومات عن ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور بعد زفافها وحقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان.
حقيقة إصابتها بالسرطان.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة شيرين الطحان | خاص
كشفت الفنانة نهال عنبر أن الفنانة شيرين الطحان تعاني من بعض المشاكل الصحية التي أدت إلى دخولها العناية المركزة.
مغنية مشهورة.. ريهام عبد الغفور تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها| صور
احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بحفل زفاف ابنة شقيقتها “منة رأفت”، وشاركت متابعيها عبر تطبيق إنستجرام، صور من الفرح الذي كانت تستعد له منذ أيام.
نجمة تيك توك.. أول ظهور لشقيقة الفنان خالد النبوي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك مجموعة من فيديوهات الدكتورة إيمان النبوي شقيقة الفنان خالد النبوي بالحجاب.
في حفل موسم الرياض .. عرض فيلم وثائقي عن هاني شنودة غدا
من المقرر عرض فيلم وثائقي في حفل هاني شنودة بموسم الرياض غدا، يتحدث فيه عدد كبير من الشخصيات الفنية وزملائه وتلاميذه وعدد من النقاد عن مشواره الفني وإضافته في المجال ودوره في إطلاق مسيرة العديد من النجوم بالوطن العربي.
كارول سماحة: حصلت على حقوق أغنية محمود درويش من الورثة
أصدر جان قيقانو، محامي الفنانة كارول سماحة بيانًا رسميًا بشأن جدل حقوق ملكية أغنيتها الجديدة ستنتهي الحرب، للشاعر محمود درويش، ضمن ألبومها الجديد “الألبوم الذهبي”.
مع الحصان.. أحمد السقا يخطف الأنظار في أحدث ظهور
نشر النجم أحمد السقا، صورة جديدة له برفقة حصان وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
عزيز مرقة يطرح مزيج من المشاعر فى أغنيته الجديدة "بتسألينى"
طرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.