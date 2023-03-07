نشرة الفن.. معلومات عن ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور بعد زفافها.. وحقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها معلومات عن ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور بعد زفافها وحقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان.

كشفت الفنانة نهال عنبر أن الفنانة شيرين الطحان تعاني من بعض المشاكل الصحية التي أدت إلى دخولها العناية المركزة.

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بحفل زفاف ابنة شقيقتها “منة رأفت”، وشاركت متابعيها عبر تطبيق إنستجرام، صور من الفرح الذي كانت تستعد له منذ أيام.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك مجموعة من فيديوهات الدكتورة إيمان النبوي شقيقة الفنان خالد النبوي بالحجاب.

من المقرر عرض فيلم وثائقي في حفل هاني شنودة بموسم الرياض غدا، يتحدث فيه عدد كبير من الشخصيات الفنية وزملائه وتلاميذه وعدد من النقاد عن مشواره الفني وإضافته في المجال ودوره في إطلاق مسيرة العديد من النجوم بالوطن العربي.

أصدر جان قيقانو، محامي الفنانة كارول سماحة بيانًا رسميًا بشأن جدل حقوق ملكية أغنيتها الجديدة ستنتهي الحرب، للشاعر محمود درويش، ضمن ألبومها الجديد “الألبوم الذهبي”.

نشر النجم أحمد السقا، صورة جديدة له برفقة حصان وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





عزيز مرقة يطرح مزيج من المشاعر فى أغنيته الجديدة "بتسألينى"

طرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.