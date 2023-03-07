عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في بيان رسمي..

كارول سماحة: حصلت على حقوق أغنية محمود درويش من الورثة

كارول سماحة
كارول سماحة

أصدر جان قيقانو، محامي الفنانة كارول سماحة بيانًا رسميًا بشأن جدل حقوق ملكية أغنيتها الجديدة ستنتهي الحرب، للشاعر محمود درويش، ضمن ألبومها الجديد “الألبوم الذهبي”.

 

وقال جان قيقانو في بيانه: كنا قد عقدنا العزم على عدم الرد على المغالطات وتحريف الواقع والحقيقة، بشأن كلمات أغنية ستنتهي الحرب، وذلك احترامًا لإرث الشاعر محمود درويش، إلا أن التمادي في تعميم المغالطات والخطأ واستمرار نشرها دفعنا إلى اتخاذ القرار بوضع حد لها، وموكلتي تواصلت مع مؤسسة محمود درويش للتأكيد على الكلمات والقصائد التي وقع الاختيار عليها لأدائها والاستحصال على الإذن ومنها كلمات ستنتهي الحرب.

وواصل المحامي في بيانه: أرسلت مؤسسة محمود درويش كتابًا إلى تيسير حداد بصفته ملحن المشروع وشريك في إنتاجه، أقرت فيه بأن محتوى الألبوم يعتمد على قصائد من تأليف الراحل محمود درويش، وبعد يومين من منح الإذن نشرت الموكلة الكليب الخاص بأغنية ستنتهي الحرب.

 

وأضاف جان قيقانو: وأذنت المؤسسة لموكلتي بإطلاق الألبوم كاملًا وبعد خمسة أيام أصدرت بيانًا يقول إن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش ليست من اشعاره وطلبت وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات أغنية ستنتهي الحرب لمحمود درويش، وموكلتي لم تكن تصدر العمل إلا بموافقة المؤسسة.

 

واختتم جان قيقانو، بيانه، قائلا: في مطلق الأحوال فإن الموكلة استحصلت على الحقوق العائدة للمؤلف باستثناء كلمات ستنتهي الحرب من ورثة الشاعر محمود درويش وبحسب الأصول القانونية بعد أن تمنعت مؤسسة محمود درويش عن إبراز أي مستند قانوني يؤكد أنها للمالك الحصري الوحيد لحقوق الملكية الفكرية للشاعر محمود درويش كما زعمت سابقًا.

كارول سماحة حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية الفنانة كارول سماحة أغنية ستنتهي الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلازل قوية في 5 مناطق

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تحسم جدل أغنية "ستنتهي الحرب"

"حتى تبقى هويتنا واحدة".. كارول سماحة تطلق ألبومها الذهبي بقصائد محمود درويش

ترشيحاتنا

وزير التعليم يفاجئ طلاب الثانوية العامة: مسح ضوئي وتصحيح إلكتروني للامتحانات.. السماح بإعادة السنة.. وتعديل مناهج إعدادي

أبوالغيط يؤكد ثقته في مواصلة أرمينيا دعمها للسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة العربية

بعد موجة صعود.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم

وزير السياحة من بورصة برلين: إجراءات وضوابط جديدة لتحسين أداء القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكنافة الكدابة لأول أيام رمضان .. إليك طريقة التحضير

بتنهج بسرعة .. اكتشف أسباب خفقان القلب من أقل مجهود

لحظة سقوط سقف بمحطة مترو في أمريكا فوق راكبة.. ونجاتها بمعجزة

بدون عمليات تجميل.. إطلالات تبرز جمال أميرة فتحي

فيديو

رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

سُكر ومنشطات.. ماذا يجري في صن داونز قبل مواجهة الأهلي؟| فيديوجراف

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ