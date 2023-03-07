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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمة تيك توك.. أول ظهور لشقيقة الفنان خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك مجموعة من فيديوهات الدكتورة إيمان النبوي شقيقة الفنان خالد النبوي بالحجاب.

وتظهر إيمان النبوي على التيك توك في فيديوهات عبر صحفتها الشخصية وهي تقوم بمساعدة الأشخاص بمعلومات طبية عن الطفل حيث أنها تعمل استشاري نفسي للأطفال ومتخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

خالد النبوي
خالد النبوي

وأكدت إيمان النبوي في فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك أنها غير مرحبة بالظهور الإعلامي دائما لذلك فهي تهتم بعملها فقط وتقابل شقيقها في المناسبات الاجتماعية والأعياد الرسمية التي يتجمع فيها الأسرة بالكامل.

 

خالد النبوي يشارك في موسم رمضان

ويشارك خالد النبوي في موسم رمضان بمسلسل "رسالة الإمام " من بطولة  نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

 

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

خالد النبوى شقيقة خالد النبوي أخبار خالد النبوى إيمان النبوي

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