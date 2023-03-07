حقيقة إصابتها بالسرطان.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة شيرين الطحان | خاص

كشفت الفنانة نهال عنبر أن الفنانة شيرين الطحان تعاني من بعض المشاكل الصحية التي أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وأضافت نهال عنبر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها على تواصل دائم مع الأطباء المتابعين لحالة شيرين الصحية،وأكدوا أنها تعاني من عدة مشاكل صحية.

وعن إصابتها بالسرطان رفضت نهال التأكد مشيرة أنها سوف تعلن عن تفاصيل حالتها بالكامل بعد الإطمئنان عليها من الطاقم الطبي المعالج.

ومن ناحية أخرى رفضت صفاء جلال الإعلان عن تفاصيل حالة شيرين الطحان الصحية مؤكدة أنها تتواصل معها هاتفيا وهناك تحسن ملحوظ في حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية

وعن إصابتها بمرض السرطان رفضت صفاء تأكبد الخبر قائلة: نطمن عليها الأول وبعدين هنتكلم في تفاصيل حالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن شيرين الطحان هي إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم عدد من البرامج الحوارية والاجتماعية والفنية في التليفزيون المصري .

كما شاركت شيرين الطحان فى أحداث الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم و حققت نجاحا كبيرا .

يذكر أن شيرين الطحان شاركت في الجزء الأول من المسلسل رمضان كريم والذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.