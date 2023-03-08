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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول سيدة تشغل منصب رئيس وحدة محلية بمركز بلاط بالوادي الجديد

المهندسه وفاء حلمي
المهندسه وفاء حلمي

تعد  المهندسة وفاء حلمي من قرية تنيده  ومقيمه بقسطل والعويني التابعة لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أول سيدة تتولي منصب رئيس وحدة محلية بمركز بلاط.

وتقول المهندسة وفاء حلمي إنها حاصلة على بكالوريوس زراعه وإن أول تعينها كان  بالوحدة المحلية لقري تنيدة  وتدرجت إلى أن وصلت سكرتير الوحدة المحلية.

واوضحت انها لن تسعى لمنصب رئيس وحده محليه الا ان عملها منذ بداية تعيينه في المحليات خير شاهد علي كفائتها كقيادة ناجحة  مؤهلة  لتكون رئيس وحدة محلية.

وتابعت أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم قد صدر لها قرار بتكليفها رئيس وحدة محلية لقرية عين عيش التابعه لمركز بلاط لافتة إلى أن هذا التكليف يعد بمثابة شهادة ثقه من القيادة التنفيدية علي تقليدها منصب رئيس وحدة محلية.

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ومنذ أن تولت رئاسة الوحده المحلية لقري عين عيش وتقوم بمتابعة كافة المرافق بالقرية بصفة دورية حيث تابعت مرفق محطة مياه الشرب  واعمدة الإنارة   كما قامت بجولات تفقدية للمدارس والوحدة الصحية ومصلحة البريد  وجمعية التنمية  وغيرها من المصالح المتواجدة بالقرية ومتابعة ورش الصيانة بالوحدة المحلية  ناهيك عن عمل لقاءات دورية بالمواطنين للوقوف على المشاكل وحلها وفق الامكانيات المتاحة .

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