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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استبدال نظام الاستضافة الجماعية لأطفال متلازمة داون بجلسات فى الوادى الجديد

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه بُناءً على الشكاوى الواردة من بعض أولياء أمور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن توقف خدمة الاستضافة النهارية الجماعية لأطفال متلازمة داون بالمرحلة العمرية أقل من 3 سنوات، التي يقدمها مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة. 

وأضاف المحافظ، أنه بناء على إفادة المركز بشأن متابعة خطة تطور الحالات ومدى استفادتهم من البرامج التأهيلية والعلاجية المقدمة، وفي ضوء نتائج تقييم كفاءة وجودة خدمة الاستضافة التي أعدها نخبة من الأطباء المختصين خلال زيارتهم الأخيرة للمركز، والتي أفادت بعدم جدوى الجلسات الجماعية للأطفال صغار السن غير القادرين على الحركة بعد، وذلك لتأثر النمو العقلي بالتأخر الحركي. 

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وأكد المحافظ، أنه تقرر استبدال نظام الاستضافة الجماعية بجلسات فردية مجانية خاصة بكل طفل، تبدأ من الثامنة صباحًا حتى موعد انتهاء جلسة كل طفل والتي تشمل ( التخاطب / تنمية المهارات / التكامل الحسي / العلاج الوظيفي / العلاج الطبيعي / التأهيل الحركي / العلاج المائي ).

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