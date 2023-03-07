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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم الوادي الجديد تنظم مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت كلية العلوم جامعة الوادي الجديد، المؤتمر البيئى الأول البيئة والتنمية المستدامة "اتحضر للأخضر"، بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، والدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم بالجامعة والدكتورة داليا عيسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرر ومنسق المؤتمر والدكتورة رشا سيد محمود سكرتير المؤتمر ، وعدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة وطلاب كلية العلوم وطلاب وطالبات كليات الجامعة.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المبادرة تأتى في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية "مصر 2030" ، والتى تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث طلاب الجامعة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. 

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ومن جانبه أكد الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم،  أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية.

 

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر (4)

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