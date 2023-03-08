سيدة أوكرانيا الأولى تشيد بجهود نساء بلدها في الإمارات

التقت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا بممثلي مبادرة المرأة الأوكرانية (UWI)، وهي جمعية غير رسمية للنساء الأوكرانيات، في الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة يوكرين فورم.

قالت زيلينسكا "هذه هي دبلوماسية الشعب بأن يمثل البلد مواطنوه. هذا ما يحدث الآن ، عندما يتواجد ملايين الأوكرانيين في الخارج بسبب الحرب ويحملون معهم ثقافتهم ولغتهم". أضافت "في الإمارات ، تجسد دبلوماسية الشعب في مبادرة المرأة الأوكرانية (UWI) - وهي جمعية غير رسمية للنساء الأوكرانيات. واليوم يسعدني أن ألتقي بممثليها ".



تم إطلاق الجمعية في عام 2021 بدعم من سفارة أوكرانيا في الإمارات، وتعقد الجمعية ندوات عبر الإنترنت وجلسات تدريبية لتوضيح ثقافة البلد والتوظيف ، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال. يشمل شركاء المنظمة سفارة أوكرانيا والجالية الأوكرانية في الإمارات وغيرها.

وقالت زيلينسكا "الأوكرانيون يساعدون بعضهم البعض دائمًا في أي موقف. الدبلوماسية الشعبية قوة لا تقل عن الدبلوماسية الاحترافية. بعد كل شيء ، يوجد في كل مكان أوكرانيون نشطون".