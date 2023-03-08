فستان جرئ.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه فستان قصير من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الناعمة، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لاكمال اللوك، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ميرهان حسين