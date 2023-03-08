تضامن الوادي الجديد تواصل تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، عن استمرار فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، من أبناء المحافظة وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء ويستمر حتى 20 مارس الجارى، حيث يتم تلقى نماذج التقديم بمقر الوحدات الاجتماعية على مستوى المدن والقرى بالمحافظة وذلك وفقاً للشروط المعلنة وأهمها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الشروط تضمنت أيضا، أنه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات، وأن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444هـ، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

كما تضمنت شروط التقديم أنه لا يسمح للمتقدم التسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل، ولا يسمح لمرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، أن يتقدموا بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.