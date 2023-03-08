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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خافوا على ولادكم .. الويجا تنقل 18 طالبة إلى المستشفى في كولومبيا

لعبة الويجا
لعبة الويجا

في حادث غريب من نوعه ، نقلت العشرات من طالبات المدارس إلى المستشفى في كولومبيا ، بعد أن "فقدن الوعي" أثناء استخدام لوح الويجا في المدرسة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” رافق مديرو المدرسة والمعلمون المعنيون 28 طالبا إلى المستشفى بعد أن ظهرت على الفتيات علامات "الإغماء والقلق وأعراض أخرى" بمدرسة كولومبية .

اغماءات والسبب لعبة الويجا

قال هوجو توريس، رئيس معهد جاليراس التعليمي في جاليراس، كولومبيا ، إنه تم إبلاغ الآباء والأوصياء بنقل الفتيات إلى المستشفى - مضيفين أنهم ما زالوا ينتظرون  التقرير الطبي من الأطباء.

لعبة ويجا

ويعتقد  العديد من الآباء أن الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى بعد استخدام لعبة الويجا في الفصل.

فيما حثت إحدى الأمهات الآباء الآخرين على النظر في سبب دخول هذا العدد الكبير من الأطفال إلى المستشفى في وقت واحد، ظنين ان لعبة الويجا هي السبب في نقل الطلاب إلى مستشفى.

الويجا طالبة مدرسة مستشفي فقدن الوعي لعبة الويجا

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