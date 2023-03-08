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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الشائعات.. سلسلة ندوات بالوادى الجديد تحت شعار "تصدوا معنا"

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، سلسلة ندوات تثقيفية تحت شعار «تصدوا معنا»، للتوعية بخطورة الشائعات بإعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع، التي تستهدف الشباب والنشء والطلائع على مستوى المراكز والهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة، وجرى عقد ندوات بمراكز شباب بلاط والداخلة حاضرت فيها الباحثة هبة نور وشارك فيها عدد كبير من شباب القرى.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن إدارة البرلمان والتعليم المدنى، بدأت تنظيم ورش عمل وسلسلة ندوات بمراكز الشباب تحت شعار «تصدوا معنا»، ضمن فاعليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

وأكدت الدكتورة هبه نور أن الندوات وورش العمل بهدف توعية الجميع عن خطورة الشائعات التي تجد بيئتها الخصبة في المجتمعات التي تفتقد الوعى ويسودها الجهل وتنتشر فيها البطالة، ولأن الشائعات أشد خطرًا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء.

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وأضافت نور ، أن الشائعات حرب للعقول لذلك تصدوا معنا، تستهدف الشائعات ، تحطيم معنويات الشعوب لتشكيل وجدانهم بأفكار مغلوطة وادعائات كاذبة تهدد أمنهم وجوهر الشائعة يقوم على التأثير فى نفوس أكبر قدر ممكن من المواطنين، بما يؤثر على مصالح الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعمل على بناء فكر الإنسان المصرى لفهم الحقائق وإدراك سبل مواجهة الشائعات بالعلم والتدريب لتحقيق، أهداف التنميه على أرض مصر والحفاظ على أمنها القومي، وتمت مناقشة المحاور والمناقشات من قبل الشباب أثناء التدريبات.

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