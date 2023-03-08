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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب أوكرانيا.. تحرك عسكري ضخم لـ بريطانيا في النرويج

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

أعلنت بريطانيا، اليوم "الأربعاء"، عن افتتاح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف الناتو في القطب الشمالي وسط مخاوف من التهديدات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت البحرية الملكية البريطانية إن القاعدة العسكرية في النرويج التي تم إنشاؤها حديثًا، تسمى “كامب فايكنج”، وستكون بمثابة مركز لقوات مشاة البحرية الملكية.

ووصفت القوات بأنها “رأس رمح القطب الشمالي” و”الوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد المتطرف”.

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وأضافت البحرية الملكية البريطانية، أن “قاعدة عمليات جديدة في القطب الشمالي ستدعم قوات الكوماندوز البريطانية على مدى السنوات العشر المقبلة حيث تؤكد المملكة المتحدة التزامها بالأمن في أقصى الشمال”.

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