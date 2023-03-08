بسبب هذه البطاريات.. شاهد لحظة انفجار منزل في بريطانيا

بدأت بأصوات فرقعة في المطبخ تبعها بثواني انفجار هائل، واشتعال للنيران في أرجاء المنزل بمنتصف الليل بينما أصحابه نائمين، هذا ما وثقه مقطع فيديو مروع من منزل يقع في إلي نجورث غرب مقاطعة يوركشاير في بريطانيا.

ونقل 5 أشخاص بريطانيين إلى المستشفي جراء الانفجار الهائل في المنزل بسبب الدخان الناتج من الحريق، بينما أصيب أحدهم بحروق في الفم والقصبة الهوائية، لكنها جميعا لم تكن أي من الإصابات المهددة للحياة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل، فقد كان سبب هذا الانفجار الهائل بالمنزل البريطاني شحن بطاريات الليثيوم لدراجة نارية كهربائية، والتي أطلقت خدمة الإطفاء اللقطات المروعة تحذيرا منها.

انفجار منزل

ومن نتائج الانفجار المروع، تضرر مطبخ العقار بشدة بسبب الحرارة والدخان، كما أثر على أجزاء أخرى من المنزل حيث كانت الأبواب مفتوحة.

وتبين أن الصوت الغريب الذي خرج من البطاريات قبل انفجارها يشير إلى تعطل من كثرة الحرارة المتولدة من البطارية.

تفاصيل الواقعة

من جانبه، أوضح جون كافاليير، والذي يعمل بوحدة التحقيق في الحرائق: “الحرائق التي تكون بسبب بطاريات الليثيوم شائعة، لكن مقطع الفيديو هذا يظهر تطورا مروعا”.

وتوجد بطاريات الليثيوم في سيارات ودراجات ودراجات البخارية وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف وسجائر إلكترونية، وكذلك العديد من العناصر الأخرى.

وأصدرت تحذرات من المتخصصين بعدم ترك بطاريات الليثيوم تشحن لفترة طويلة دون مراقبة خاصة في ممرات المنازل ومخارجها، وكذلك لابد من فصلتها عندما يكتمل شحنها.